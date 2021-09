Sekretaris KPU Lampung Kunjungi KPU Way Kanan, Ingatkan Staf Pelajari PKPU

Sekertaris KPU Provinsi Lampung Mashur Sampurna Jaya melakukan kunjungan kerja ke KPU Way Kanan.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Sekertaris KPU Provinsi Lampung Mashur Sampurna Jaya melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Way Kanan.

Dalam kunjungannya sekretaris KPU Provinsi didampingi Kabag perencanaan dan SDM disambut sekretaris KPU Way Kanan Arifin, komisioner KPU Way Kanan dan kasubag serta staf di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Way Kanan.

Disampaikan dalam kunjungan kerja tersebut bahwa dirinya menekankan pentingnya disiplin ASN, karena patut disyukuri karena negara telah memberikan reward kepada kita.

“Saya juga meminta soliditas dan teamwork, jangan ada yang merusak dalam barisan. Kompak sekretariat dalam memfasilitasi Pimpinan,” katanya, Jumat 24 September 2021.

Lalu juga diingatkan agar seluruh staf di masing-masing Subbag mempelajari PKPU dan Keputusan KPU untuk persiapan Pemilu 2024.

Tata naskah dinas dan aturan lainnya.

Sehingga bisa memahami dan sinergis dgn Komisioner.

Terakhir dirinya meminta untuk menjaga nama baik KPU.

Baik di lingkungan kerja, lingkungan rumah dan masyarakat.

Sekretaris KPU Way Kanan Arifin melaporkan bahwa saat ini tanah dan gedung kantor KPU Way Kanan sudah dihibahkan oleh Pemkab, dan sudah diusulkan pemecahan sertifikat ke Kantor ATR BPN.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )