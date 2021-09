TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini chord gitar lagu Goyang Inul oleh Inul Daratista.

[Intro]

Am C G Dm Am

C Dm Am

G Am G F G Am

.

Am

para penonton...bapak bapak

Dm

ibu-ibu, semuanya

Dm

jangan heran kalau

F Dm

inul sedang goyang

E F E

rada panas....agak seksi

Am F G Am

maafkanlah... uhhh…..

[Intro]

E F Dm Am F G Am

*)

Am

para penonton...

Am

bapak-bapak..Ibu-ibu

Am

semua yang ada disini

Dm

ada yang bilang, dangdut tak goyang

Dm

bagai sayur tanpa garam

Dm

kurang enak kurang sedap

E

dari itu Inul goyang...

agar semuanya senang

Dm

bagi yang kurang berkenan

C

melihat Inul bergoyang

E Am F G Am

jangan marah...maafkanlah….

Am

para penonton...

Am

bapak-bapak..Ibu-ibu

Am

semua yang ada disini

.

goyang yuk..akh….

.

[Musik]

Am

E F G Am

E F

Am F Am E F Am

[Reff]

Am

seribu satu macam problema

Dm

sejenak kita lupakan saja

Dm

lihatlah goyang Inul

Am

semoga terhibur sayang….

[Int]

E F Am

Am

bagi yang sedang putus bercinta

Dm

jangan bersedih jangan berduka

Dm

goyang Inul obatnya

Am

mari kita gembira sayang…

#)

Dm

tapi janganlah lupa

C

sambil kita berdoa

E

agar kita semua..

Am F G Am

sehat sentosa…

Am

para penonton...

Am

bapak-bapak..Ibu-ibu

Am

semua yang ada disini

.

Goyang lagi yuk..ah..

.

[Musik]

Am

E F G Am

E F

Am F Am E F Am

Kembali ke: [Reff], #), *)

Am

para penonton...

Am

bapak-bapak..Ibu-ibu

Am

semua yang ada disini

(*)

