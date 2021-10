Lowongan Kerja Lampung di PT Malindo Feedmill Membutuhkan Accounting Staff

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Informasi lowongan kerja Lampung atau loker lampung di PT Malindo Feedmill, Tbk sedang membutuhkan Accounting Staff sebagai tenaga kerja.

Dilansir jobtreet.co.id, pada Sabtu (25/9/2021) PT Malindo Feedmill,Tbk membuka lowongan pekerjaan bagi yang berminat menjadi Accounting Staff, untuk ditempatkan di wilayah Lampung.

PT Malindo Feedmill, Tbk didirikan pada tahun 1997 dan saat ini memiliki beberapa lini bisnis (pakan ternak, pembibitan anak ayam, peternakan ayam ras pedaging, peternakan ayam ras petelur dan pengolahan makanan) di sejumlah anak perusahaan.

Dengan lebih dari 4.000 karyawan dan pertumbuhan yang cepat PT Malindo Feedmill, Tbk menjadi salah satu perusahaan terbesar di industri perunggasan.

Saat ini perusahaan tersebut memiliki pabrik yang berada di Cakung, Cikande, Cikarang, Gresik, Grobogan, Medan dan Makassar.

Selain itu PT Malindo Feedmill, Tbk memiliki peternakan di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Produk olahan PT Malindo Feedmill, Tbk yang berupa nugget dan sosis ayam dikenal dengan merek Sunny Gold dan Ciki Wiki.

Malindo tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006.

Berbagai pencapaian yang telah di raih antara lain Best of The Best dari Forbes Indonesia selama 4 tahun berturut-turut dan Nominasi Emiten Terbaik versi Majalah Investor.

Dengan tingkat pertumbuhan dan rencana ekspansi yang tinggi, PT Malindo Feedmill, Tbk mengundang talenta yang ambisius untuk bergabung dengan perusahaan.

