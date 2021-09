Peringati HUT TNI ke 76, Dandim 0410 Ikuti Kegiatan Bakti Sosial dan Patroli Wilayah di Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Komandan Kodim 0410/KBL Kolonel Inf Romas Herlandes SE.,M.Si.,MM, mengikuti kegiatan Bhakti sosial dan Patroli wilayah dalam rangka memperingati HUT TNI ke - 76, bertempat di bendungan Way Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Sabtu (25/9/2021)

Kegiatan dihadiri juga oleh Kasrem 043/Gatam Kolonel Czi Budi Hariswanto S.Sos, Asisten 1 Pemerintah daerah Way Kanan Sailans S.Sos, para Kasi Jajaran Korem 043/Gatam, Danlanud M.Bunyamin Letkol Nav Yohanes Ridwan, para Dandim Jajaran Korem 043/Gatam, Komandan Yonif 143/ TWEJ Letkol Inf Triana Iqbal, S.I.P,. M.Si, Forkopimda Kabupaten Way Kanan, Kepala BNNK Way Kanan Dwi Nurmawati SH, Kapolres Lampung Selatan, Kapolres Lampung Barat, Danlanudad Gatot Subroto Letkol Cpn Yusuf Hidayat, Dandenhubrem 043/Gatam, Dandenbekang II-44-03 dan Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Sialagan SH.

Dalam sambutannya, Bapak Sailans sebagai asisten 1 Pemkab Way Kanan mengatakan, pihaknya mewakili Bupati Way Kanan mengucapkan selamat datang kepada Kasrem 043/Gatam beserta rombongan, di wilayah Kabupaten Way Kanan.

" Semoga dengan kedatangan Kasrem 043/Gatam beserta Jajarannya di Kabupaten Way Kanan akan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta terus terjalin sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Korem 043/Gatam.

Sementara Kasrem 043/Gatam, Kolonel Czi Budi Hariswanto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Way Kanan beserta Jajarannya yang telah menyambut baik kedatangannya beserta rombongan di Kabupaten Way Kanan.

" Semoga keberedaan kita disini dapat mempererat silahturahmi serta dapat saling bertukar pikiran guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, Bangsa dan Negara sesuai bidang tugas kita masing masing," ujarnya.

Lebih lanjut, Kasrem mengatakan, kedatanngannya di Kabupaten Way Kanan guna melihat kondisi wilayah Satuan Kodim 0427/Way Kanan.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kegiatan Bhakti sosial dalam rangka HUT TNI ke - 76 tahun 2021.

Kasrem menambahkan, kegiatan ini juga bermaksud menjalin kebersamaan serta membangun sinergitas TNI, Polri, Pemerintah daerah dan Komponen Masyarakat Kabupaten Waykanan.

Penguatan sinergitas melalui forum-forum seperti ini, saya pandang penting untuk dilaksanakan karena sinergitas merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Bangsa.

Selanjutnya, pembagian sejumlah 550 paket sembako secara simbolis oleh Kasrem 043 Gatam Kolonel Czi Budi Hariswanto S.Sos kepada masyarakat.

kemudian, dilanjutkan dengan melakukan Patroli Wilayah menggunakan motor Trail dengan rute, Star Bendungan Way Umpu - Simpang Grapiti Argomulyo - Simpang Jamrin - Menangga Siamang -Simpang Talang Sembilan - Simpang Talang Kemiling - Simpang talang jaroh - Simpang Mekar Sari - Simpang Talang Karawang - Simpang karet Juku Batu - Airpanas Serasan - Simpang Rejang - Air Terjun Putri Malu - Gerinjing - Jembatan Gantung TMMD - Bendungan Atas - Simpang Wayan - Bandar Agung - Sumber Sari - Bendungan Way Besai - Sumber Baru - Neky - Rantau Kemiang - Finish Bendungan Way Umpu.(*)