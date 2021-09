Percepat Vaksinasi, Bupati Tulangbawang Barat Lampung Gerakkan Perangkat Tiyuh Data Warga 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TULANGBAWANG BARAT - Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad mengikuti pengarahan tentang PPKM pengoptimalan penanganan Covid-19 di tingkat Tiyuh dan percepatan cakupan vaksinasi, di Taman Kebaikan Uluan Ughik, Senin (27/09/2021).

Bupati Umar mengatakan, pengarahan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi dan apa saja kendalanya.

Menurut Umar, jikapun ada kendala yang signifikan selama pelaksanaan vaksinasi harus segera disikapi untuk selanjutnya diperbaiki.

Karenanya, menurut Umar, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi disegala lini unsur pemerintahan untuk mengatasi hambatan itu

“Kita evaluasi percepatan vaksinasi, apa–apa saja yang menjadi hambatan dan kendala agar segera diperbaiki. Dimana ada sumbatan data dan sebagainya, harus dikolaborasikan bersama Camat dan Tiyuh," kata Umar Ahmad.

Untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi di Tubaba, Umar menegaskan, pihaknya kedepan akan menerapkan basis data tiyuh per tiyuh.

Ini dilakukan guna mengetahui name by name warga yang belum di vaksinasi mulai tingkat tiyuh.

"Jadi kedepan, kita akan menggunakan basis data Tiyuh, jadi tau siapa-siapa saja yang belum divaksin," papar Umar.

"Program ini (vaksinasi) harus dilaksanakan dengan maksimal, bukan hanya TNI-Polri dan Dinkes saja yang berupaya, kita semua juga harus ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan program vaksin," tuturnya.

Bupati juga menekankan kepada seluruh jajaran Pemkab Tubaba agar terus berupaya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga vaksinasi di bisa berjalan maksimal.

"Kepala tiyuh juga harus menggerakkan seluruh warganya untuk melakukan vaksinasi yang sudah disiapkan nantinya. Kepala tiyuh tidak berkerja sendiri semua harus bekerja," tandas Umar.

( Tribunlampung.co.id / endra zulkarnain )