Teten Masduki Hadiri Webinar Perkoperasian Kopma Unila

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Yulianto, M.S., memberi sambutan pada acara Webinar Nasional Perkoperasian dan Coop Education Festival (Counfest).

Acara yang diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Koperasi Mahasiswa (Kopma) Unila, Sabtu pagi, 25 September 2021 ini dilaksanakan secara daring dengan 420-an peserta. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki.

Prof. Yulianto mengatakan, saat ini semua perhatian masih terfokus pada pandemi Covid 19. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tentu membutuhkan sumbangsih semua pihak, termasuk mahasiswa.

Mahasiswa dengan berbagai bidang ilmunya diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika yang terjadi. Perubahan tentunya tidak boleh melemahkan semangat dan kreativitas mahasiswa menyalurkan minat bakat, salah satunya pada bidang koperasi.

Webinar nasional perkoperasian menurutnya menjadi salah satu agenda yang dapat dijadikan wadah memperkuat tali silaturahmi, bertukar pikiran, hingga menyalurkan ide baru untuk diterapkan di kampus para peserta.

“Saya berharap kegiatan ini menghasilkan output dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh Kopma Lampung melalui berbagai lomba dan kreativitasnya sehingga bisa menularkan beragam prestasi bagi para mahasiswa khususnya dalam lingkup ASEAN” ujarnya.

Webinar Nasional Perkoperasian Kopma Unila, menurut Ahmad Handica Alfredo, Ketua Kopma Unila periode 2021-2022, merupakan rangkaian dari kegiatan Festival Counfest, kegiatan tahunan yang diselenggarakan UKM Kopma Unila.

Selain memberi pengetahuan dan wawasan tentang fungsi dan pengembangan koperasi, kegiatan mengulas seputar membangun koperasi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif di masa pandemi. Peserta merupakan para pelajar, mahasiswa, dan aktivis koperasi se-Indonesia, serta masyarakat umum.

Dua narasumber yang dihadirkan yakni, Bunga Aulia, S.H.,M.M., dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang menyampaikan materi berjudul “Membangun Inovasi Ekonomi di Masa Pandemi”, serta Pendi Yusuf, S.E., M.M., CEO Rumah Kesejahteraan yang menyampaikan materi “Adaptasi dan Inovasi Koperasi di Masa Pandemic”.

Untuk sesi panelis, hadir beberapa pembicara yaitu Indra Sumahamijaya Founder Koperasi Digital, Anis Saadah Co Founder and CEO Innocircle Initiative Indonesia, M. Sena Lupdhika Co founder Gapatma, dan Ikhwan Ferdian widyanto Widiarto CEO Siger Innovation Hub.(*)