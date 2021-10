Info Mobil, Spesifikasi dan Fitur Berlimpah All New Honda BR-V

All New Honda BR-V.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Masyarakat Lampung sudah bisa memesan All New Honda BR-V di diler Honda Lampung Raya.

Honda BR-V generasi kedua ini baru saja diluncurkan pada 21 September 2021 lalu.

Sales Manager Honda Lampung Raya Suhandi mengatakan, All New Honda BR-V sudah dapat di-booking oleh konsumen.

"Bagi masyarakat Lampung yang ingin melakukan pemesanan All New BR-V, open indent sudah dapat dilakukan sejak bulan Oktober 2021. Pemesanan di periode Oktober sampai Desember 2021 akan mendapatkan harga mengikat dan tidak mengalami kenaikan harga di tahun depan. Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan unit lebih cepat”. kata Suhandi kepada Tribunlampung.co.id, Jumat (1/10/2021).

All New Honda BR-V hadir dengan tampilan baru yang benar-benar berbeda dari model sebelumnya.

Berbagai teknologi canggih yang disematkan pada mobil ini diklaim menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

Seperti fitur Honda Sensing, Honda LaneWatchTM, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System, yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya.

"All New Honda BR-V hadir untuk mengembangkan generasi kedua dari Honda BR-V. Honda mengembangkan model konsep yang disebut sebagai New 7 Seater eXcitement (N7X) untuk menangkap masukan konsumen mengenai konsep yang menjadi cikal bakal generasi kedua dari Honda BR-V," terang Suhandi.

Kemudian, kata dia, All New Honda BR-V menampilkan desain baru LED headlamp yang dilengkapi LED daytime running light yang menyatu dengan gril depan.

Pada sisi belakang, All New Honda BR-V juga mengusung desain baru pada rear combi lamp yang dilengkapi dengan LED light bars dirancang menyatu dengan garis bodi.