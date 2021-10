Wakapolres Way Kanan Tinjau Kegiatan Vaksinasi di STIT AL-Hikmah

Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar di STIT AL-Hikmah Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Evinater mengatakan, kegiatan vaksinasi Covid-19 penting untuk mencegah meluaskan pandemi. Mengurangi resiko penyebaran Covid-19.

Kegiatan vaksinasi di STIT Al-Hikmah diikuti sebanyak 738 orang.

Kegiatan vaksin diperuntukan bagi mahasiswa dan masyarakat Kecamatan Bumi Agung, khususnya sekitar warga Pisang Baru yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.

“Vaksinasi Covid-19 terhadap mahasiswa STIT AL-Hikmah, pelajar SMP Al-Hikmah dan SMK Persada serta warga di Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung,” ujarnya, Minggu (3/10/2021).

Kegiatan vaksin melibatkan 15 Tim Vaksinator Puskesmas Pisang Baru dan Polres Way Kanan.

Sementara peserta vaksinasi, sebelum dilaksanakan vaksinasi terlebih dahulu dilaksanakan Verifikasi, Registrasi, Screaning, Vaksinasi dan Observasi.

Usai peninjauan Vaksinasi Wakapolres dan rombongan juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga terdampak pandemi Covid-19 dan semoga bermanfaat ” Ungkapnya.

Arief Bintoro salah satu peserta vaksinasi menyampaikan apresiasi yang kepada Polres Way Kanan dan tim vaksinator telah memfasilitasi kegiatan vaksinasi bagi masyarakat di Pisang Baru

Ia mengajak seluruh warga harus melaksanakan vaksin agar kekebalan tubuh kuat, sehingga Indonesia dapat segera pulih dan bangkit dari pandemi Covid-19 yang sedang melanda. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )