Ilustrasi. Biodata Park Gyu Young, Pemeran Konglomerat di Drama Dali and The Cocky Prince.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata Park Gyu Young, pemeran wanita konglomerat di drama Korea Dali and The Cocky Prince yang tayang di KBS2.

Dali and The Cocky Prince bercerita tentang laki-laki yang diperankan oleh Kim Min Jae dan perempuan yang diperankan Park Gyu Young yang memiliki latar belakang unik dan saling bertemu tanpa sengaja.

Park Gyu Young berperan sebagai Kim Dal Ri, perempuan kaya raya yang tidak mengerti cara merawat dirinya.

Park Gyu Young lahir pada 27 Juli 1993 dan saat ini berusia 28 tahun.

Park Gyu Young adalah seorang aktris dan model Korea Selatan.

Ia terkenal karena perannya dalam drama seperti Solomon's Perjury, The Third Charm, dan Rain or Shine.

Park Gyu Young muncul di MV 'Crosswalk' Jo Kwon dan MV 'I Like You' Day6.

Pada Agustus 2019, ia meninggalkan JYP Entertainment dan bergabung dengan Saram Entertainment.

Ia juga muncul di Lee Seung Gi 'I Will' dan Yesung's "Beautiful Night"

Namanya kembali melonjak berkat perannya di The Devil Judge dengan Jinyoung GOT7.

