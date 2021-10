Operasi Patuh Krakatau, Polres Way Kanan Imbau Pengendara Tertib Berlalu Lintas dan Taat Prokes

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satlantas Polres Way Kanan memberikan imbauan kepada pengendara dan bagikan stiker patuh berlalulintas di Jalinsum (Jalan lintas tengah sumatera) Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Dalam pelaksanaan Kanit Turjawali Ipda Untung Pribadi dengan melibatkan lima personel Satlantas Polres Way Kanan dan 3 personel Satpol PP Kabupaten Way Kanan melaksanakan kegiatan imbauan dalam rangka Operasi Patuh Krakatau 2021.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kanit Turjawali Ipda Untung Pribadi menyatakan bahwa pada pelaksanaan kegiatan operasi patuh ini memberikan edukasi peraturan lalulintas dan protokol kesehatan kepada pengguna jalan yang tidak pakai helm, sabuk pengaman maupun masker.

“Setiap berkendara di jalan raya baik pengendara roda 2 maupun roda 4 atau lebih wajib mematuhi aturan berlalu lintas disamping menjaga keselamatan diri sendiri juga orang lain,” katanya, Senin 4 Oktober 2021

"Sementara, dimasa pandemi saat ini, Prokes penggunaan masker telah masuk dalam aturan berlalu lintas, sehingga para pengendara wajib mematuhi aturan tersebut,” tambah Ipda Untung.

Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam hal penerapan disiplin protokol Kesehatan dan tertib berlalulintas dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 serta mewujudkan Kamseltibcarlantas yang mantap.

Aryanto salah satu pengendaran roda empat menyampaikan bahwa binluh dikmas terkait kamseltibcarlantas dan penerapan prokes Covid-19 ini sangat membantu sekali demi keselamatan bagi pengguna jalan terwujud.

Ia berharap, kegiatan edukasi seperti inilah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas dan lebih mematuhi penerapan prokes Covid-19.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )