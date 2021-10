Dosen Universitas Muhammadiyah Metro Beri Pelatihan Cakepsek Tingkat SD dan SMA/SMK Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Dua Dosen Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) memberikan pelatihan kepada Calon Kepala Sekolah (Cakepsek) di dua lokasi yang berbeda. Diantaranya Dr. Handoko Santoso, M.Pd, kepada Cakepsek Tingkat SD di Hotel Horison dan Dr. Nyoto Suseno, M.Si, beri pelatihan kepada Cakepsek Tingkat SMA/SMK di Hotel Emersia dan Lampung.

Masing-masing dosen tersebut memberikan pelatihan kepada 10 calon kepala sekolah.

Perlatihan dilakukan secara berkala dengan empat tahapan meliputi On The Job Training (OJT) 1, In The Servis Training (IST) 1, On The Job Training (OJT) 2, dan In The Servis Training (IST) 2.

Menurut Nyoto, pelatihan yang diselenggarakan merupakan wujud usaha mempersiapkan calon pemimpin pendidikan di masa yang akan datang.

"Ini adalah bagian dari ikhtiar kami wujudkan kesejahteraan siswa atau biasa dikenal dengan student wellbeing dan giat membersamai calon-calon pemimpin pendidikan di Lampung," ujar Nyoto.

Lebih lanjut, dosen yang juga merupakan ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UM Metro ini menjabarkan hal-hal yang digiatkan selama pelatihan.

"Kita adakan game untuk membangun karakter, membongkar mindset, menumbuhkan idealisme, membangun makna community, inquiry apresiatif, self regulated learning, dan maturity," tambah Nyoto.

Kemudian, kata Nyoto, harus mengoptimalkan implementasi filosofi pendidikan dan berbagai aspek di dalamnya.

"Di sini akan dikuatkan penanaman filosofi pendidikan, mengupas aspek manajerial dalam pendidikan, memfungsikan supervisi yang menggerakkan dan menggairahkan, serta mencoba merancang untuk diimplementasikan. Nantinya juga agar mampu berkomunikasi dengan baik, saling menguatkan dan saling meneguhkan dan berdampak baik pada perkembangan pendidikan," tukas Nyoto.(*)