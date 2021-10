Info Motor Terbaru, Promo Nmax di Lautan Teduh Lampung Oktober 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Promo Nmax pada Oktober 2021 di Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung.

Dealer Yamaha, PT Lautan Teduh, kedaton Bandar Lampung, mengadakan Promo yang bernama Okto Gear.

Bentuknya adalah program potongan DP (Down Payment) yang berlaku untuk beberapa jenis motor Yamaha termasuk Nmax.

Sebagaimana disampaikan oleh sales counter di perusahaan tersebut, ada promo menarik khusus di bulan Oktober untuk Motor Nmax series.

"Ada potongan DP Untuk motor all New Nmax non ABS, dari DP Rp. 3.200.000 di bulan Oktober menjadi minimal DP Rp. 2.450.000 dengan harga cashnya Rp. 32.630.000,"Kata Arum selaku sales counter Yamaha Lautan Teduh Kedaton saat diwawancarai pada, Jumat (8/10/2021).

Kemudian ia juga menjelaskan potongan DP Untuk motor all New Nmax C.

"Motor Yamaha all New Nmax C, dengan harga cashnya Rp. 32.630.000 dan DP awal Rp. 3.300.000, di bulan Oktober diberlakukan potongan DP menjadi Rp. 2.550.000.

"Semakin tinggi DP maka potongan akan semakin besar,"jelas Arum.

Tidak hanya promo potongan DP, ia juga menjelaskan ada potongan tenor bagi yang mengambil motor di bulan Oktober 2021.

"Selain potongan DP, berlaku juga potongan tenor, untuk DP terendah mendapat 1x potongan tenor, sedangkan untuk DP tertinggi dapat 5x potongan tenor,"tuturnya.

Kemudian ia juga menjelaskan ada cashback langsung ketika mengambil motor di oktober 2021.

"Kita juga ada varian cashback, namun untuk lebih jelasnya bisa datang langsung di PT Lautan Teduh, kedaton Bandar Lampung,"pungkasnya.

Demikian, info promo Nmax pada, Oktober 2021 di Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung. (Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )