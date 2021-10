Postingan Pilu Shandy Aulia Pajang Foto Anak: Hanya Kita Berdua

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kabar kurang mengenakan datang dari rumah tangga Shandy Aulia. Rumah tangga Shandy Aulia dan suami, David Herbowo diisukan retak.

Hal itu bermula saat Shandy Aulia mengunggah foto dengan kalimat menyentuh di Instagram pribadinya, Kamis (7/10/2021).

Dalam foto itu Shandy Aulia nampak berpose bersama putri sematawayangnya, Claire Herbowo mengenakan busana kembar.

Unggahan serta kalimat dalam foto itu pun menjadi sorotan warganet,.

Lantaran unggahan itu diduga menjadi sinyal bahwa rumah tangga Shandy Aulia sedang bermasalah.

Baca juga: Hapus Foto Suami, Postingan Shandy Aulia Bikin Sedih: Selalu Mencintaimu Lebih dari Itu

Baca juga: Shandy Aulia Hapus Foto Suami di Instagram, Sempat Ungkap Tentang Rasa Sakit

“Just two of us (hanya kita bedua),” tulis @shandyaulia.

“Memang kita tidak tahu bagaimana akhir dari musim ini atau bagaimanakah musim yang baru itu akan datang,” sambungnya.

Shandy Aulia juga menyinggung bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dirinya berjalan sendiri.

Sontak, unggahan Shandy Aulia pun langsung diserbu beragam komentar warganet.

Tak sedikit yang menduga isu perceraian Shandy Aulia dan suami bukanlah sekadar gosip belaka.