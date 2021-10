Sales counter PT Lautan Teduh Arum. Info Motor Terbaru, Promo Menarik Oktober 2021 Pembelian Yamaha All New Aerox C155 VVA dan non ABS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Promo menarik pada Oktober 2021 untuk pembelian motor Yamaha All New Aerox C 155 VVA dan All New Aerox non ABS.

PT Lautan Teduh kedaton, Bandar Lampung di Jalan Teuku Umar No 15D Kedaton memberikan promo menarik yang bernama Okto Gear.

Promo tersebut berlaku di bulan Oktober 2021, berlaku untuk berbagai jenis motor termasuk Yamaha All New Aerox C 155 VVA dan All New Aerox non ABS.

Motor Yamaha Aerox 155 VVA, menjadi motor matic yang cukup banyak diminati.

Bagi Anda yang ingin membeli unit baru motor Yamaha Aerox 155 VVA, berikut harga dan promo pembelian di bulan Oktober 2021.

Dikonfirmasi langsung oleh Tribunlampung.co.id di kantor penjualan cabang PT Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung.

Salah satu sales counter Arum menjelaskan harga dan promo untuk Yamaha Aerox 155 VVA 2021.

"Harga motor Yamaha Aerox 155 VVA, harga cashnya Rp 26.150.000, sedangkan untuk minimal DP, Rp 3.500.000, sementara angsuran bervariasi," ujar Arum, Jumat (8/10/2021).

Selain itu ia menjelaskan harga Yamaha Aerox 155 VVA R.

"Harga cash, Yamaha Aerox 155 VVA R, Rp. Rp. 27.560.000 dengan minimal DP, Rp. 3.500.000.