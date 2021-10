Info Motor Terkini, Dapatkan Promo Okto Gear untuk Pembelian Motor Yamaha Nmax di Bulan Oktober

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Kehadiran motor Yamaha Nmax mendapatkan sambutan hangat para pencinta otomotif yang mengharapkan kehadiran motor matik sporty.

Motor Yamaha Nmax merupakan jawaban yang diberikan oleh pabrikan motor asal Jepang menjawab keinginan konsumen tersebut.

Bahkan kini, Yamaha Nmax bahka memiliki segmen pecinta motor skutik tersendiri di tanah air.

Ini terlihat dari banyaknya club motor skutik Yamaha Nmax yang berdiri di beberapa kota di Indonesia yang kerap melakukan kegiata turing.

Bagi Anda yang juga penyuka motor Yamaha Nmax, berikut promo dan harga motor ini di dealer resmi Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung.

Seperti diketahui, dealer PT Lautan Teduh di Kedaton, Bandar Lampung mengadakan promo bula Oktober yang bernama Okto Gear.

Bentuknya adalah program potongan DP (Down Payment) yang berlaku untuk beberapa jenis motor Yamaha termasuk Nmax.

Sebagaimana disampaikan oleh sales counter di perusahaan tersebut, ada promo menarik khusus di bulan Oktober untuk Motor Nmax series.

"Ada potongan DP Untuk motor all New Nmax non ABS, dari DP Rp. 3.200.000 di bulan Oktober menjadi minimal DP Rp. 2.450.000 dengan harga cashnya Rp. 32.630.000,"Kata Arum selaku sales counter Yamaha Lautan Teduh Kedaton saat diwawancarai pada, Jumat (8/10/2021) kemarin.

Kemudian ia juga menjelaskan potongan DP Untuk motor all New Nmax C.

