Info Mobil, Harga Suzuki Baleno Hatchback Oktober 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Baleno Hatchback merupakan mobil terbaru dari Suzuki untuk menggantikan Suzuki Baleno generasi terdahulu.

Berikut ini, info daftar harga mobil Suzuki Baleno Hatchback pada Oktober 2021 di dealer Suzuki PT Persada Lampungraya, Kedaton, Bandar Lampung.

Saat ini, Suzuki Baleno Hatchback sendiri tampil lebih modern dan berkelas dan hadir dalam 2 pilihan varian.

Mobil ini bahkan diklaim sebagai The Complete Hatchback dengan desain sentuhan modern dan berkualitas tinggi yang fungsional namun tetap berkelas.

Menurut Ridho, Sales Spot Manager dari dealer Suzuki Kedaton, di provinsi Lampung, mobil ini sendiri banyak digemari kaum ibu-ibu.

"Kalau di Lampung mobil ini paling banyak diminati ibu-ibu, terutama yang warna merah," Ujar Ridho kepada Tribunlampung.co.id, Senin (11/10/2021).

Sementara itu, pada bagian mesin, Suzuki Baleno Hatchbac sendiri ditenagai dua pilihan mesin Bensin berkapasitas 1373 cc.

Pada bagian interior, Suzuki Baleno Hatchback denganini mampu menampung lima penumpang, serta memiliki bagasi bertingkat yang cukup luas.

Sementara itu, Ridho juga mengungkapkan jika konsumsi bahan bakar mobil inj juga terbilang cukup irit untuk kendaraan di kelasnya.

"Untuk pilihan transmisi manual Suzuki Baleno Hatchback bisa menempuh jarak 22 kmpl," kata Ridho

"Sedangkan untuk pilihan Matic bisa mencapai 20 kmpl," imbuhnya.

Selain itu, mobil ini juga sudah sudah dilengkapi berbagai fitur modern, seperti lampu yang sudah LED, serta interior yang terbilang cukup mewah.

Bicara masalah harga, mobil Suzuki Baleno Hatchback ini sendiri dibanderol di kisaran harga mulai Rp. 222 jutaan.

Berikut harga mobil Suzuki Baleno Hatchback terbaru 2021, di dealer Suzuki PT Persada Lampungraya, Kedaton, Bandar Lampung.

MT Plus Baleno Euro 4 : Rp. 222.000.000

AT Plus Baleno Euro 4 : Rp. 235.000.000

Demikian, info harga mobil Suzuki Baleno Hatchback terbaru.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )