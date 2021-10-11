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Info Motor Terbaru, Promo Okto Gear Yamaha Aerox Bulan Oktober 2021
Berikut promo Okto Gear untuk pembelian motor Yamaha All New Aerox C 155 VVA dan All New Aerox non ABS di bulan Oktober.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Simak berikut promo Okto Gear untuk pembelian motor Yamaha All New Aerox C 155 VVA dan All New Aerox non ABS di bulan Oktober.
Promo tersebut berlaku di bulan Oktober 2021, berlaku untuk berbagai jenis motor termasuk Yamaha All New Aerox C 155 VVA dan All New Aerox non ABS.
PT Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung di Jalan Teuku Umar No 15D Kedaton memberikan promo menarik yang bernama Okto Gear.
Bagi Anda yang ingin membeli unit baru motor Yamaha Aerox 155 VVA, berikut harga dan promo pembelian di bulan Oktober 2021.
Dikonfirmasi langsung oleh Tribunlampung.co.id di kantor penjualan cabang PT Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung.
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Salah satu sales counter Arum menjelaskan harga dan promo untuk Yamaha Aerox 155 VVA 2021.
"Harga motor Yamaha Aerox 155 VVA, harga cashnya Rp 26.150.000, sedangkan untuk minimal DP, Rp 3.500.000, sementara angsuran bervariasi," ujar Arum, Jumat (8/10/2021).
Selain itu ia menjelaskan harga Yamaha Aerox 155 VVA R.
"Harga cash, Yamaha Aerox 155 VVA R, Rp. Rp. 27.560.000 dengan minimal DP, Rp. 3.500.000.
"Sedangkan untuk harga cash Yamaha Aerox 155 VVA S Rp. 30.050.000 dengan minimal DP, Rp. 4.000.000.
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