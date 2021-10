Wakil Rektor Universitas Lampung Beri Sambutan Closing Ceremony NMCC AHT 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Yulianto, M.S., mewakili Rektor Unila memberikan sambutan pada acara closing ceremony “National Moot Court Competition Anti Human Trafficking (NMCC AHT) 2021 Piala Prof. Hilman Hadikusuma”, secara daring.

Closing ceremony diselenggarakan pada Minggu malam, 10 Oktober 2021, berlangsung secara daring dan luring di Auditorium Prof. Abdul Kadir Fakultas Hukum (FH) Unila.

Prof. Yulianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berjuang dan mengikuti seluruh rangkaian acara “National Moot Court Competition Piala Prof. Hilman Hadikusuma” tahun 2021.

Ia mengharapkan kompetisi tersebut dapat menjadi pengalaman para peserta untuk berpraktik dalam dunia peradilan sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai teori namun juga dapat mengaplikasikannya dalam dunia praktik yang sesungguhnya.

Kepada para peserta yang menjadi pemenang maupun belum berhasil, ia meminta untuk tetap bersemangat untuk mengikuti ajang serupa maupun kompetisi lainnya.

NMCC AHT Piala Prof. Hilman Hadikusuma tahun 2021 merupakan kompetisi bergengsi tingkat nasional yang diorganisir UKM Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH Unila dan diselenggarakan setiap dua tahun sekali.

Kompetisi ini diselenggarakan sejak 8 Oktober dan berakhir pada 11 Oktober 2021. Delapan perguruan tinggi yang mengikuti kompetisi ini meliputi, Universitas Sumatera Utara, Universitas Atma Jaya Yogjakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Brawijaya, Universitas Bhayangkara Surabaya, Universitas Jambi, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Sebelas Maret.

Pada closing ceremony NMCC AHT Piala Prof. Hilman Hadikusuma tahun 2021 dilakukan pula penyerahan piala bagi para juara yaitu Universitas Ahmad Dahlan sebagai juara umum, Universitas Brawijaya sebagai runner up 1, Universitas Sumatera Utara sebagai runner up 2, dan Universitas Sam Ratulangi Manado sebagai runner up 3.

Selain itu, diumumkan pula sejumlah pemenang untuk beberapa kategori di antaranya Berkas Terbaik, Hakim Terbaik, Panitera Terbaik, Legal Opinion Terbaik, Penuntut Umum Terbaik, Penasihat Hukum Terbaik, Saksi, Ahli, dan Terdakwa Terbaik. (*)