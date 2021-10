Babinsa Koramil 410-01/Panjang Pantau Gebyar Vaksin Covid di Kelurahan Way Dadi

Babinsa Koramil 410-01/Panjang Kodim 0410/KBL Sertu Novi Setiadi bersama Lurah dan Bhabinkamtibmas kelurahan Way Dadi mendukung kegiatan Gebyar Vaksin Covid-19 yang berlangsung di tingkat Kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Babinsa Koramil 410-01/Panjang Kodim 0410/KBL Sertu Novi Setiadi bersama Lurah dan Bhabinkamtibmas kelurahan Way Dadi mendukung kegiatan Gebyar Vaksin Covid-19 yang berlangsung di tingkat Kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung.

Dukungan itu dilakukan oleh tiga pilar kelurahan Waydadi (Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas) dengan mengajak masyarakat wilayah binaan untuk melaksanakan suntik Vaksin yang digelar di Aula Kantor Kelurahan Jln. Pulau Tegal, Waydadi, Sukarame Bandar Lampung, Senin (11/10)

Dalam pelaksanaannya, kegiatan suntik Vaksin dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Sukarame di bawah pimpinan dr. Anggun, dengan menggunakan Vaksin berjenis Pfizer.

" Alhamdulillah, pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar," kata Babinsa Sertu Novi Setiadi.

Hadir dalam kegiatan antara lain, Lurah Way Dadi Helpi Nurdin SE, Bhabinkamtibmas, Staf kelurahan Way Dadi, Satgas Covid-19 kelurahan Way Dadi, dan 150 orang peserta vaksinasi.(*)