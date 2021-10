Tempat Wisata di Bandung, Puspa Iptek Sundial Tempat Wisata Edukasi Berbasis Sains

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Kota Bandung dikenal memiliki banyak tempat wisata yang bisa jadi tujuan bagi warga luar daerah saat datang ke Kota Kembang.

Tak hanya wisata kuliner, belanja dan wisata alam. Bandung juga memiliki beberapa tempat wisata edukasi.

Satu di antaranya adalah Puspa Iptek Sundial yang jadi sebuah science center terbesar yang ada di Jawa Barat.

Puspa Iptek Sundial menyuguhkan aneka alat peraga science, khususnya taksonomi, biologi, fisika dan geografi.

Totalnya mencapai 120 lebih alat peraga yang dapat pengujung coba dan gunakan.

Alat peraga yang ada di Puspa Iptek Sundial terdiri dari kursi berpangkus, try science around the worl, baskon air mancur, pusingan hulahoop, mesin uap, bola dunia, giroskop sepeda, penggabung wajah, meja cahaya dan banak lainnya.

Untuk masuk ke Puspa Iptek Sundial ini pengunjung harus membayar Rp 20 ribu per orang.

Namun bagi pengunjung yang membawa rombongan minimal 20 orang maka akan mendapatkan potongan harga sebesar 15 persen.

Puspa Iptek Sundial ini berada di Jalan Raya Padalarang No 427, Kertajaya, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat.

Puspa Iptek Sundial buka setiap hari pada pukul 08.30 WIB hingga 16.30 WIB.