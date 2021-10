Ilustrasi suasana di The Lodge Maribaya Lembang. Tempat Wisata di Bandung, Serunya Bermalam di Hutan ala The Lodge Maribaya Lembang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ingin rekreasi ke tempat wisata di Bandung dengan nuansa hutan?

Kamu bisa datang ke kawasan The Lodge Maribaya Lembang.

Sebab, destinasi wisata Bandung ini menawarkan sensasi bermalam di hutan.

Lokasinya berada di Jalan Maribaya No. 149/252, Cibodas, Lembang.

Saat menginjakan kaki di sana, pemandangan hijau hutan pinus akan segera menyejukkan mata.

Baca juga: Tempat Wisata di Bandung, Belajar Sambil Bermain di Bandung Science Center

Udara segara meskipun dalam cuaca dingin akan semakin menambah serunya bermalam di The Lodge Maribaya.

Di dalam kawasan wisata itu, kamu bisa menikmati menginap di dalam hutan, tepatnya di area Bamboo Nest.

Namanya glamping atau glamourous camping. Disebut demikian, karena wahana bermalam di sini dilengkapi dengan fasilitas ala hotel.

Director of Marketing The Lodge Group, Puji Fauziah Setia menuturkan saat ini destinasi wisata yang dikelolanya menghadirkan campaign baru.

Campaign tersebut mereka namai dengan liburan sehat dan liburan seru.

Baca juga: Tempat Wisata di Bandung, Rekomendasi Destinasi Instagramable