Percepatan Vaksinasi Covid-19, Polres Way Kanan Ajak Warga Datangi Gerai Vaksinasi Presisi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Dalam rangka percepatan Vaksinasi Covid -19 Polres Way Kanan menggelar serbuan vaksinasi massal yang diperuntukkan buat masyarakat umum di 12 Kecamatan Kabupaten Way Kanan, Rabu (13/10/2021).

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasubag Humas Iptu Kodariah menyampaikan kegiatan ini, merupakan bagian dari penanganan Covid-19 dalam mendukung pemerintah untuk terciptanya Herd Immunity atau kekebalan tubuh.

Lebih lanjut, dijelaskan Iptu Kodariah bahwa Polres Way Kanan bersama Jajaran, TNI dan Dinkes Way Kanan siap melayani Vaksinasi pada hari rabu 13 oktober 2021 dengan jumlah sasaran vaksin berjenis Astrazeneca dan Sinovac dosis ke 1 sebanyak 8.050 orang.

Pemberian vaksin ini dilaksanakan oleh petugas Urdokes Polres Way Kanan, relawan vaksinator Polri dan UPT Puskesmas atau tenaga kesehatan yang tersebar di lokasi gerai Vaksin Presisi di setiap 12 Kecamatan Kabupaten Way Kanan.

Mulai dari Kecamatan Bahuga bertempat di Balai Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Buay Bahuga di Balai Kampung Way Agung dan Kampung Sukabumi, Kecamatan Way Tuba di Balai Kampung Karya Jaya dan UPT PKM Kampung Way Tuba, Kecamatan Kasui di Ponpes Nurul Iman Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Blambangan Umpu bertempat PTPN VII Tulung Buyut Kampung Kalipapan dan Balai Kampung Sangkaran Bhakti.

Selain itu, Kecamatan Rebang Tangkas bertempat di ponpes Bahrul Ulum Kampung Gunung Sari, Kecamatan Baradatu di Balai Kelurahan Taman Asri, Kecamatan Banjit di Balai Kampung Jukuh Batu, Menanga Jaya dan Menanga Siamang, Kecamatan Pakuan Ratu di Balai Kampung Negara Sakti dan UPT PKM Kampung Serupa Indah, lalu Kecamatan Gunung Labuhan di UPT PKM Gunung Labuhan.

Selanjutnya di Kecamatan Negeri Besar di Balai Kampung Negara Jaya dan Kecamatan Bumi Agung bertempat di UPT PKM Kampung Pisang Baru dan UPT Kampung Bumi Agung.

Iptu Kodariah mengajak kepada masyarakat bagi yang belum divaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua agar mendatangi gerai Vaksin Presisi yang ada diwilyahnya masing masing.

"Sementara untuk rentang usia 17 hingga lansia yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)