Info Mobil Terbaru, Spesifikasi Mobil New Fortuner dari Toyota dan Daftar Harga Terkini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – New Fotuner merupakan jenis SUV andalan pabrikan mobil Toyota.

Mobil Toyota New Fortuner, hadir dengan beragam fitur canggih. Sejumlah fitur eksterir yang dimaksud yakni, Adjustable Headlights, Fog Lights Front.

Lalu, Power Adjustable Exterior Rear View Mirror, Alloy Wheels, Outside Rear View Mirror Turn Indicator, Integrated Antenna.

Sedangkan pada bagian interior, menurut Victorio, Marketing Executive Toyota Auto2000 Way Halim, Bandar Lampung, mobil ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur modern.

Termasuk Tacho Meter, Electronic Multi Tripmeter, Digital Clock, Digital Odometer, Electric Adjustable Seats, dll.

Untuk masalah mesin, mobil Toyota New Fortuner ini sendiri diusung dengan pilihan mesin bensin dan diesel berkapasitas 2400cc 4-silinder , serta 2700cc 4-silinder untuk varian tertinggi yakni SRZ 4x2 BSN LUX GR Sport.

Mobil ini juga dilengkapi dengan pilihan transmisi 6-Speed Otomatis and 6-Speed Manual.

Selain pembeda pada pilihan bahan bakar dan transmisi, New fortuner juga menyajikan pembeda tipe penggerak roda, yakni 4x2 dan 4x4.

Toyota New Fortuner ini sendiri hadir dalam tujuh pilihan varian, yakni 2.4 G MT, 2.4 G AT, 2.4 VRZ AT, 2.4 VRZ AT TRD, 2.4 G AT 4x4, 2.4 VRZ AT 4x4 and 2.7 SRZ AT TRD.

"New Fortuner ini sendiri ada tujuh varian, dengan pilihan mesin bensin dan diesel," kata riyo