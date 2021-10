Polres Mesuji Lampung Sita Ratusan Miras di Warung Remang-remang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Team gabungan Siaga Kompi B Polres Mesuji melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) di warung remang-remang Kecamatan Panca Jaya dan Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Sabtu (16/10/21) sekitar pukul 21.00 WIB.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Simpang Pematang AKP Agung Ferdika.Kapolsek mengatakan, razia dipusatkan di Simpang Pematang dan Panca Jaya, antara lain Caffe Camelia Simpang Pematang dan Caffe Mak Sri di Kecamatan Panca Jaya.

"Dari kedua kafe tersebut tim berhasil mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek," ujar Agung mewakili Kapolres Mesuji AKBP Alim, Minggu (17/10/2021).

Selain itu, polisi ikut mengamankan dua pemilik kafe, 3 pemandu lagu (PL), dan sebuah kendaraan roda dua merek Honda Revo dengan No Pol : BE 5260 LC, No Kerangka Mh1JBC115AK798857, No Sin JBC1E1768239.

Baca juga: Razia Warung Remang-remang dan Karaoke, Polres Mesuji Lampung Sita Ratusan Miras

"Motor tersebut diduga milik pengunjung yang melarikan diri saat razia di Caffe Mak Sri," ucapnya.

Pemandu lagu maupun pemilik Caffe yang terjaring pihak kepolisian, langsung dilakukan pendataan dan edukasi.

Serta memeriksa kelengkapan kendaraan yang berada di seputaran lokasi kafe remang-remang. Polisi mengimbau para pengunjung untuk tetap menaati protokol kesehatan (Prokes).

Dengan kegiatan KRYD, Agung berharap dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif jelang Pilkades Serentak pada November 2021 mendatang.

"Juga mengurangi angka peredaran miras dan prostitusi terselubung dengan berkedok kafe dan karaoke," pungkasnya. ( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )