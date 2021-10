Info Motor Terbaru, Harga Suzuki Address Playful Rp 19,95 Juta

Harga OTR Suzuki Address Playful per Oktober 2021 yakni Rp 19,95 juta.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Suzuki Address Playful hadir dengan 10 warna.

Suzuki Address Playful adalah tipe termahal dari skuter matik (skutik) ini.

David, supervisor diler Suzuki Kartini, menyebutkan, varian warna tersebut adalah kuning, merah, oranye, merah muda, biru, biru tua, cokelat, abu-abu, silver, dan emas.

Sementara harga on the road (OTR) Suzuki Address Playful per Oktober 2021 yakni Rp 19,95 juta.

Selain Address Playful, ada juga Address FI.

"Namun, Address FI atau versi termurahnya memiliki lima pilihan warna, yakni putih, hitam, hitam doff, merah, dan biru," ujar David, Senin (18/10/2021).

DP atau uang muka pembelian motor Suzuki Address secara kredit di kisaran Rp 3 juta.

Tapi, Suzuki memberikan diskon uang muka.

"Untuk DP atau uang muka pada Oktober 2021 masih Rp 3 juta. Namun, ada potongan sebesar Rp 2 juta,” jelas David.

"Jadi bagi konsumen yang ingin mengambil motor matik Suzuki cukup DP Rp 1 juta saja," pungkasnya.

Demikian info motor Suzuki Address Playful per Oktober 2021.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )