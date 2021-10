Khasiat Daun Pepaya, Ampuh Suburkan Rambut

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebagai tanaman obat, khasiat daun pepaya tak hanya terbatas untuk mengatasi berbagai penyakit, termasuk mampu suburkan rambut.

Melansir laman Healthline, khasiat daun pepaya tersebut pernah dibahas.

Umumnya, pemanfaatan daun pepaya sebagai masker dan jus itu digunakan untuk menyuburkan rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala.

Dalam penelitian Nutraceutical Potential of Carica papaya in Metabolic Syndrome disebutkan bahwa daun pepaya terdiri dari senyawa dengan sifat antioksidan, seperti flavonoid dan vitamin E.

Kedua senyawa itu dinilai mampu mempercepat pertumbuhan rambut.

Tak hanya itu, riset Antifungal Activity in Ethanolic Extracts of Carica papaya L. cv. Maradol Leaves and Seeds juga menghasilkan bahwa daun pepaya memiliki sifat anti-jamur ketombe.

1. Hambat perkembangan sel kanker usus besar

Kanker kolorektal atau kanker usus besar adalah keganasan yang berasal dari jaringan usus besar, terdiri dari kolon dan rektum.

Dikutip dari Kompas.com, angka kasusnya menempati urutan nomor 3 di dunia dengan risiko kematian yang cukup tinggi.

