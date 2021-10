Ilustrasi: Jadwal Liga Inggris Big Match Man United vs Liverpool - Chelsea vs Norwich

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Man United vs Liverpool Liga Inggris pekan ke-9, Minggu 24 Oktober 2021 pukul 23.30 WIB.

Pekan ke sembilan bakal dibuka dengan pertandingan Arsenal Vs Aston Villa, Brentford vs Leicester dan Brighton Vs Manchester City yang bisa diakses via Live Streaming TV Online Mola TV.

Laga lain ada Manchester United Vs Liverpool dan Chelsea Vs Norwich di Jadwal Liga Inggris semua bisa ditonton via Live Streaming Mola TV.

Persaingan di puncak klasemen semakin sengit. Terutama setelah tim-tim papan atas kompak meraih kemenangan di pekan ke-8 kemarin.

Laga terpanas tentu saja big match Manchester United Vs Liverpool.

Saingan sengit Manchester United dan Liverpool akan memperbaharui permusuhan pada pekan ini ketika dua klub sepakbola Inggris paling sukses berhadapan di Old Trafford.

Tuan rumah akan secara efektif mengamankan tempat menuju empat besar dengan kemenangan atas musuh terbesar mereka.

Sementara Liverpool memiliki lebih banyak fokus pekerjaan yang harus dilakukan untuk meraih liga dan Liga Champions sendiri.

melawan tim yang penuh dengan striker tajam Manchester United masih menghadapi badai cedera.

Perjudian Ole Gunnar Solskjaer dengan memainkan Harry Maguire yang baru sembuh cedera berujung petaka.