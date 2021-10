Aksi Pencurian Motor di Minimarket Kembali Terjadi di Bandar Lampung, Para Pelaku Terekam CCTV

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) kembali terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Kali ini, pelaku menyasar motor Beat putih BE 7428 CZ milik Febbyan Anggraeni (20), warga Jalan Pulau Batam, Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim.

Menurut penuturan korban, aksi curanmor itu dialami saat dirinya sedang berbelanja di sebuah minimarket Jalan Urip Sumoharjo, Way Halim, Bandar Lampung, pada Senin (18/10/2021) lalu, sekira pukul 15.30 WIB.

Sesampai di minimarket, dirinya memarkirkan motor persis di depan pintu masuk minimarket

Saat sedang memilih barang belanjaan, karyawan minimarket tersebut menanyakan siapa pemilik motor warna putih kepada sejumlah konsumen.

Baca juga: Pemprov Lampung Kejar Target Percepatan Realisasi Vaksinasi Covid-19

Korban yang menyadari motor miliknya warna putih, langsung keluar menuju area parkiran.

"Begitu saya samperin di parkiran, ternyata motor saya sudah tidak ada," kata Febby, Rabu (20/10/2021).

Mengetahui motornya hilang, korban langsung meminta karyawan minimarket untuk mengecek rekaman CCTV.

Setelah dibuka rekaman CCTV, ternyata ada dua orang pelaku yang menggasak motor korban.

Kedua pelaku datang dengan mengendarai motor Beat warna hitam. Sementara kedua orang pelaku menggunakan penutup wajah dan jaket hitam.