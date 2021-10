Info Motor, Harga Motor Viar Roda Tiga Terbaru 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut ini harga motor Viar roda tiga atau motor Viar Karya Indonesia pada Oktober 2021.

Sepeda motor Viar Karya adalah pilihan yang tepat untuk kebutuhan transportasi yang digunakan untuk membawa barang yang relatif banyak.

Tidak hanya itu, motor yang dilengkapi dengan bak ini juga kerap sekali digunakan dalam urusan usaha.

Lalu berapa harga cash atau harga Off The Road (OTR) motor Viar roda tiga per Oktober 2021?

Hesty selaku sales counter Viar Lampung, menyampaikan harga dari all Viar roda pada, Oktober 2021.

"Viar tiga roda terbagi dari beberapa jenis dan tipe, untuk harga beda tipe beda harga," buka Hesty saat dikonfirmasi Tribunlampung pada, Rabu (20/10/2021).

Viar roda tiga jenis New Karya Bit 100cc, dengan panjang bak 1.5x1meter, harganya Rp 27.970 juta.

Viar roda tiga jenis New Karya 150R, dengan panjang bak 1.5x1.2meter, harganya Rp 32.050 juta.

Viar roda tiga jenis New Karya 150R Long, dengan panjang bak 1.8x1.2meter, harganya Rp 32.640 juta.

Viar roda tiga jenis New Karya 200R Long, dengan panjang bak 2x1.2meter, harganya Rp 35.360 juta.

"Sedangkan Viar roda tiga jenis New Karya 300cc, dengan panjang bak 2x1.2meter, harganya Rp 40.940 juta," ujar Hesty.

Demikian, harga OTR motor Viar roda tiga atau motor Viar Karya Indonesia pada, Oktober 2021.

( Tribunlampung.co.id / Riyo Pratama )