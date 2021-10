Badak Lampung FC Copot Pelatih Budiarjo Thalib, Imbas Kalah 4 Kali Beruntun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Badak Lampung FC akhirnya memutuskan kerja sama dengan Budiarjo Thalib.

Hal itu menyusul empat kekalahan beruntun yang dialami Laskar Saburai dalam penyisihan Grup B Liga 2 2021.

Pencopotan Budiarjo Thalib diumumkan Badak Lampung melalui akun Instagram @badaklampungfc, Kamis (21/10/2021).

Dalam postingan itu, manajemen Badak Lampung mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Makassar itu.

"Teghima kasih Coach @budiardjo18 untuk kontribusi bersama Laskar Saburai selama ini. Sukses terus didunia kepelatihan sepakbola Indonesia dan semoga bisa membawa sepakbola Indonesis menjadi lebih baik kedepannya. All the best."

Penampilan Badak Lampung FC di bawah asuhan Coach Budiarjo sejauh ini memang jauh dari kata memuaskan.

Dari empat laga yang sudah dimainkan, TA Musrafi dkk tidak mampu meraih satu poin pun alias selalu kalah.

Berturut-turut, Badak Lampung takluk 1-3 dari Persekat Tegal, PSKC Cimahi (0-1), Dewa United (0-1), dan RANS Cilegon (0-1).

Imbasnya, Badak Lampung FC menghuni dasar klasemen Grup B.

Hingga saat ini, Manajer Badak Lampung FC Henry Arifianto belum bisa dikonfirmasi terkait keputusan pemberhentian Budiarjo Thalib.

( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )