Info Motor, Simulasi Pembelian Kredit Motor Yamaha Vixion di Dealer PT Lautan Teduh 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut ini uang muka atau DP serta simulasi kredit motor Yamaha All New Vixion dan Vixion R di PT Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung.

Sejauh ini harga On The Road (OTR) Yamaha All New Vixion memiliki harga cash Rp 29.245.000.

Sedangkan OTR All New Vixion R memiliki harga cash Rp 32.49.000.

Mengingat harga yang relatif tinggi, berapakah uang muka atau DP dan angsuran yang harus dibayar?

Arum sales counter menjelaskan Uang muka awal dan simulasi kredit motor Yamaha All New Vixion dan Vixion R per Oktober 2021.

"Uang muka atau DP awal untuk pengambilan motor Yamaha All New Vixion memiliki, DP terendahnya Rp 4 juta dan untuk DP tertingginya Rp 9 juta," kata Arum saat dikonfirmasi langsung di dealer Lautan Teduh Kedaton pada, Kamis (21/10/2021).

Adapun Simulasi Kredit Yamaha All New Vixion biasa, di PT Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung.

DP Rp 4.000.000

-Angsuran Rp 2.781.000 Tenor 12 bulan

-Angsuran Rp 2.087.000 Tenor 18 bulan