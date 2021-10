Info Motor Terbaru, Berikut Perbedaan Harga Motor Yamaha Vixion dan Vixion-R

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG – Berikut perbedaan harga motor Yamaha Vixion dan Vixion R.

Yamaha menghadirkan sepeda motor Yamaha Vixion untuk bersaing pada kelas motor sport.

Yamaha Vixion sudah cukup mendapat tempat dihati pencinta otomotif di tanah air.

Berikut ini, harga OTR (On The Road) untuk motor Yamaha Vixion di bulan Oktober 2021.

Arum selaku sales counter di PT Lautan Teduh Kedaton, Bandar Lampung menjelaskan daftar harga dari Yamaha Vixion pada, Oktober 2021.

"Motor Yamaha Vixion hadir dengan dua tipe, yaitu Yamaha Vixion biasa dan Yamaha Vixion R dan tentunya beda tipe beda harga," kata Arum pada, Kamis, (21/10/2021).

Adapun tipe dan harga OTR all Yamaha Vixion di PT Lautan Teduh Kedaton pada, Oktober 2021.

- All New Vixion OTR Rp. 29.245.000

- All New Vixion R OTR Rp. 32.490.000

Adapun perbedaan All New Vixion dan All New Vixion R.