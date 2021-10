Tunas Dwipa Matra Gelar Workshop Racing dan Gathering Bareng Lampung CBR Club

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT.Tunas Dwipa Matra distributor sepeda motor Honda wilayah Lampung dalam rangka edukasi teknologi Honda CBR150R mengadakan gathering sekaligus workshop bagi rider Asosiasi Motor Honda Lampung, Lampung CBR Club, CBR CLUB Indonesia - Bandar Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu 16 Oktober 2021 yang bertempat di Kaldi ID.

Sebayak 24 orang anggota AMHL, LCC, CCI Bandar Lampung ikut dan belajar bareng pada kegiatan CBR 150R Workshop Racing & Community Gathering ini.

Peserta gathering begitu antusias saat mengikuti sesi bedah mesin yang disampaikan oleh narasumber Bro Andy Qiting dari Otonymous.com dan ketua AMHL.

Disini para peserta diajak untuk bisa belajar membuat kreasi modifikasi yang dapat diterapkan pada sepeda motor Honda CBR150R.

Selain belajar modifikasi, gathering kali ini juga disampaikan teknologi All New CBR150R. All New CBR150R menjadi sepeda motor sport full fairing dengan posisi berkendara terbaik di kelasnya.

Ubahan terbaru mengarah pada gaya condong ke depan yang semakin agresif, menyuguhkan imajinasi pebalap yang siap melakukan start.

Gaya berkendara yang ”racy” ditunjang dengan penyematan inverted front suspension.

Komponen ini sanggup meningkatkan kestabilan berkendara harian, terutama saat melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, suspensi baru tersebut membuat handling semakin lincah, menegaskan model ini sebagai sepeda motor sport full fairing dengan kendali terbaik yang menyatu pada kebutuhan kaum urban.

"Harapan kami dengan adanya coaching clinic ini bisa menambah pengetahuan member member Lampung CBR Club & CCI Bandar Lampung mengenai teknologi dan kreasi modifikasi dari motor Honda CBR nya " kata Bahri selaku Pic Community TDM.

Tak hanya kegiatan workshop racing dan community gathering saja ada edukasi safety riding yang di lakukan oleh instructur safety riding TDM. “ Alhamdulillah ini kegiatan edukasi safety riding offline pertama yang kita lakukan tujuannya merefresh mengenai safety gear kepada temen temen komunitas” kata Tri Munardi instructur SR TDM.(*)

Acara di tutup dengan kegiatan makan bersama dan games seru quiziz.