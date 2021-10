Info Mobil Terbaru, Harga Daihatsu Sigra 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Daihatsu Sigra laris manis sejak mengaspal di Indonesia.

Hal itu lantaran harganya yang cukup terjangkau.

Berikut daftar harga Daihatsu Sigra di Lampung.

Daihatsu Sigra tergolong dalam mobil murah atau LCGC.

Baca juga: Info Mobil, Harga Mobil Bekas Daihatsu Sigra Mulai dari Rp 70 Jutaan

Sigra sangat cocok dijadikan mobil keluarga.

Adapun Daihatsu Sigra di Indonesia tersedia dalam dua pilihan mesin, yaitu 1.000 cc dan 1.200 cc.

Daihatsu Sigra bermesin 998 cc 3-silinder mampu menghasilkan tenaga 66 hp dengan torsi 89 Nm.

Sedangkan mesin 1.197 cc 4-silinder bisa menghasilkan tenaga 87 hp dengan torsi 108 Nm.

Untuk pilihan transmisi, Daihatsu Sigra tersedia dalam dua varian, yaitu manual 5 percepatan dan otomotis 4 percepatan.

Baca juga: Info Mobil, Cara Atasi Suara Berisik di Bagian Kaki Mobil

Sementara variannya cukup banyak, yakni 1.0 D M/T, 1.0 M M/T, 1.2 X M/T, 1.2 X A/T, 1.2 R M/T, 1.2 R M/T DLX, 1.2 R A/T, dan 1.2 R A/T DLX.