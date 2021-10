Info Rumah Terbaru, Mitra Bangunan Supermarket Tawarkan Diskon Untuk Ragam Pilihan Cat

Ilustrasi. Simak info rumah terbaru, Mitra Bangunan Supermarket tawarkan diskon up to 15 persen untuk ragam pilihan cat.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut info rumah terbaru, Mitra Bangunan Supermarket menawarkan diskon up to 15 persen untuk ragam pilhan cat.

Mitra Bangunan Supermarket terletak di Jalan Raya Hajimena Nomor 88, Natar, Lampung Selatan ini termasuk potongan harga.

Asisten Manager Mitra Bangunan Supermarket Lampung Sabar mengatakan, ada beragam diskon up to 15 Persen yang ditawarkan.

"Bahkan untuk cat tembok merek Kem-Tone diskonnya 15 Persen + 3 Persen. Bisa dapat double diskon," kata Sabar kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (23/10/2021).

Selain itu ada merek Danapaint discount up to 15 persen, Propan discount up to 15 persen dan Nippon discount up to 15 persen.

Baca juga: Info Rumah Terbaru, 6 Tips Membagi Ruang Sempit Tanpa Tembok

"Cat merek Avian juga discount up to 15 persen dan untuk Jottun dapatkan cash back hingga 10 persen," bebernya.

Untuk harga sendiri mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung merek dan ukuran.

Ada juga beragam pilihan plamir dan cat dasar.

Mulai yang medium sampai hight quality.

Mulai dari ukuran kecil sampai besar.

Baca juga: Info Rumah Terbaru, Harga Perumahan Grand Fariz Cluster Bandar Lampung Mulai Rp 350 Juta