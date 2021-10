Minyak Goreng Curah Masih Tinggi Rp 19.000/Liter di Pasar Gisting Lampung

Harga minyak goreng curah masih Rp 19.000 per liter dan minyak goreng kemasan minimal masih Rp 15.000 per liter. Harga minyak goreng masih tinggi dua pekan ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga minyak goreng curah masih bertahan tinggi dalam dua pekan terakhir, yakni Rp 19.000 per liter.

Menurut Nurhasanah, pedagang di Pasar Gisting, harga minyak goreng belum menunjukkan penurunan, baik minyak goreng curang dan kemasan dari berbagai merek.

"Minyak goreng curah sampai sekarang masih Rp 19.000 per kg, belum turun. Minyak goreng yang kemasan juga harganya belum turun, yang paling murah Rp 15.000 per liter," ujar Nurhasanah.

Ia mengaku tidak bisa memprediksi selanjunya kapan harga minyak goreng turun dan penurunannya berapa. Namun bisa juga justru sebaliknya, mengalami kenaikan.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Curah di Pasar Gisting Melejit, Tembus Rp 19 Ribu/Kg

"Belum tahu juga apakah turun atau nanti naiknya. Ini pedagang juga tidak berani ambil banyak-banyak untuk stok," terang Nurhasanah.

Apabila nanti harga turun, tentunya juga tidak terlalu drastis, bertahap. Sedangkan jika akan naik lagi, pastinya tidak terlalu tinggi karena selama ini sudah tinggi.

Sedangkan harga bahan pokok lainnya yang juga tidak berubah yakni beras antara Rp 10.000 sampai Rp 13.000 per kg. Gula merah Rp 15.000 per kg, tepung terigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet.

Untuk harga yang naik yakni gula pasir yang kini jadi Rp 13.500 dari Rp 13.000 per kg, dan telur Rp 22.000 dari Rp 21.000 per kg.

Untuk harga sayuran yang naik yakni cabai merah Rp 24.000 dari Rp 22.000 per kg, rampai Rp 10.000 dari Rp 8.000 per kg, buncis Rp 8.000 dari Rp 7.000 per kg, seledri Rp 12.000 dari Rp 10.000 per kg.

Sedangkan harga yang bertahan yakni bawang putih yang tetap Rp 24.000 per kg, timun Rp 4.000 per kg, kol Rp 6.000 per kg, terong Rp 5.000 per kg, pare Rp 5.000 per kg, kentang Rp 12.000 per kg.

Lalu labu 4.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, kelapa Rp 10.000 per gandeng, luncang Rp 15.000 per kg, bayam Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 2.000 per ikat.

Harga sayuran yang turun yakni cabai rawit kini Rp 20.000 dari Rp 30.000 per kg, bawang merah Rp 20.000 dari Rp 22.000 per kg, wortel Rp 6.000 dari Rp 7.000 per kg, sawi Rp 3.500 dari Rp 4.000 per kg, kacang panjang Rp 2.500 dari Rp 3.000 per kg.

Untuk harga yang naik cuma tomat yang kini jadi Rp 8.000 dari Rp 7.000 per kg. ( Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto )