Astra Honda Motor Perkuat Tampilan Tangguh, New CRF150L Punya Pilihan Warna Baru

PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan semakin banyak pilihan bagi pecinta motor sport on-off melalui New CRF150L dengan pilihan warna sekaligus striping baru untuk membuatnya tampil semakin sporty dan tangguh. Sepeda motor on-off sport yang tangguh untuk segala medan tersebut kini punya dua kelir anyar, yakni disebut Extreme Green dan Extreme White, menemani Extreme Red dan Extreme Black yang sudah menjadi pilihan sebelumnya.



Sejalan dengan modelnya yang terus diminati pecinta motor sport on-off di Tanah Air, penampilan baru New CRF150L ini diperkuat dengan kesan yang lebih tangguh untuk menemani kenyamanan berkendara sesuai harapan pecinta sepeda motor on-off sport masa kini.



Warna baru Extreme Green dan Extreme White pada New CRF150L merupakan kombinasi warna yang disematkan pada bodi dan desain stripe. Dua warna ini dipadu dengan jok, cover muffler, dan lengan ayun (swing arm) berkelir hitam.



Dua andalan New CRF150L tersebut menemani varian sebelumnya yakni Extreme Red dan Extreme Black yang tetap diminati pengendaranya dengan ciri khas jok berkelir merah. Perbedaan keduanya, Extreme Red menggunakan warna swing arm dan cover muffler silver, sedangkan Extreme Black memakai warna hitam untuk parts yang sama.



Empat varian warna tersebut semakin menguatkan karakter New CRF150L yang sporty dan tangguh dengan pengadopsian grafis desain stripe baru. Varian warna Extreme White dan Extreme Green mendapatkan desain grafis stripe berupa garis tebal dan tegas dengan kombinasi warna kontras yang lebih mencerminkan kesan fun atau exciting.



Sementara itu, varian warna Extreme Red juga mendapat penyegaran dari sisi desain striping dengan penambahan aksen warna biru. Sedangkan striping Varian Extreme Black disematkan grafis bernuansa merah yang sporty sangat cocok untuk penggunaan harian.



Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan New CRF150L semakin menjadi sepeda motor pilihan, terutama pecinta model on-off sport. Model ini ditujukan bagi konsumen yang menginginkan sepeda motor tangguh, berperforma tinggi, sekaligus nyaman di segala medan.



”Penampilan baru New CRF150L adalah wujud dari upaya kami memberikan nilai tambah bagi konsumen pecinta sepeda motor on-off sport. Warna dan striping baru membuatnya tak hanya cocok sebagai teman bertualang menaklukkan medan off-road, tetapi juga sekaligus akan mencuri perhatian saat melaju di jalan perkotaan,” ujar Thomas.



Fitur Berkelas



New CRF 150L hadir masih dengan tagline ”Unlimit Your World” melalui penyematan desain dan fitur unggulan, dilengkapi mesin tangguh untuk berkendara di berbagai kondisi jalan berliku, turing, hingga berkendara di perkotaan.



Lampu depan hadir dengan konsep compact headlight, membentuk sudut tajam yang memperkuat kesan fearless dalam menaklukan setiap medan. Di belakang, lampunya juga berdesain tajam dan compact yang memberikan kesan sporty. Digital panel meter juga compact, namun informasinya lengkap, akurat, serta mudah terbaca.



Ketangguhannya dicapai berkat penyematan mesin 150cc SOHC PGM-FI berperforma tinggi. Fitur terbaik seperti inverted front suspension di depan dengan diameter besar, ban dual purpose dan pelek ukuran besar, serta wavy disc brake, mendukung kemampuan jelajah optimal dengan nyaman dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan.



Jantung pacu berpendingin udara, dipadu transmisi 5-percepatan, menghasilkan tenaga maksimum 9,51 kW (12,91 PS) @8.000 rpm dan torsi maksimum 12,43 Nm (1,27 kgf.m) @6.500 rpm. Angka tersebut merepresentasikan torsi menjanjikan pada putaran bawah. Kendati demikian, konsumsi bahan bakar tetap sangat irit, mencapai 39,3 km/liter dengan standar EURO3 yang menggunakan metode pengetesan ECE R40.

New CRF150L dilengkapi suspensi Showa model terbalik inverted front suspension berukuran diameter pipa 37mm dan panjang stroke 225mm. Tampilan semakin gagah dan berkelas dengan penyematan warna emas pada tabung suspensi.



Sementara itu, suspension cap berwarna emas tersemat pada varian Extreme Red dan Extreme Black. Di varian Extreme Green dan Extreme White, suspension cap menggunakan warna hitam. Suspensi belakang dilengkapi sistem Pro-link dengan jarak main (travel axle) 207mm demi pengendalian terbaik dan stabil di berbagai kondisi.



Di sektor ban, model ini dilengkapi pelek aluminium ukuran 21 inchi (depan) dan 18 inchi (belakang) yang ringan dengan kekuatan optimal. Lalu dibalut dengan ban dual purpose yang dapat diandalkan. Wavy disc brake-nya membuat New CRF150L menjanjikan pengereman optimal dengan diameter 240mm (depan) dan 220mm (belakang), paling besar di kelasnya.



New CRF150L hadir dengan empat pilihan warna yakni Extreme Red, Extreme Black, dan warna baru Extreme Green serta Extreme White. Model ini dipasarkan dengan harga OTR (On The Road ) DKI Jakarta Rp 34.745.000.(*)