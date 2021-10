Fakultas Kedokteran Unila Gelar Medical Student Fair and Tracing Creativity

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Yulianto, M.S., membuka acara “Mesenterica: Medical Student Fair and Tracing Creativity” Fakultas Kedokteran (FK) Unila, secara daring, Sabtu pagi, 23 Oktober 2021.

Mesenterica 2021 merupakan ajang pertemuan ilmiah bidang kesehatan yang diikuti para delegasi mahasiswa seluruh Indonesia.

Acara yang diselenggarakan Lampung University Medical Research (Lunar) FK Unila ini dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-19 Fakultas Kedokteran.

Pada kegiatan itu Prof. Yulianto menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan Mesenterica 2021. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk implementasi pengembangan minat dan bakat penalaran serta kreativitas mahasiswa terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

MBKM memberi kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lebih luas melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran. Harapannya, program ini dapat menghasilkan lulusan yang siap berkompetisi pada tantangan yang semakin kompleks di abad 21.

Program MBKM menjadikan kegiatan kemahasiswaan saat ini memiliki posisi penting sebab dilakukan untuk menanamkan berbagai macam soft skills. “Harapan kami akan ada kegiatan-kegiatan serupa, berskala nasional, yang diselenggarakan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Lampung,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan Mesenterica dibuka dengan penyelenggaraan Webinar Nasional dan Talkshow bertajuk Ventricle (Value the Importance of Cardiovascular Diseases and Lifestyle). Turut hadir dua narasumber yakni, dr. M. Marliando Satria PC., dan dr. Inggrid M. Pardede, Sp.JP(K)., FIHA.

Kompetisi tingkat nasional lain yang juga digelar dan diikuti sejumlah delegasi mahasiswa dari seluruh Indonesia yakni Literature Review, Public Poster, Scientific Essay, dan Educational TikTok.(*)