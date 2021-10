Fakultas Teknik Unila Gelar Konferensi Internasional ICSTAR ke-7 Tahun 2021

Fakultas Teknik (FT) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan “International Conference on Science, Technology, and Interdisciplinary Research (ICSTAR) 2021?, Selasa, 26 Oktober 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Fakultas Teknik (FT) Universitas Lampung (Unila) menyelenggarakan “International Conference on Science, Technology, and Interdisciplinary Research (ICSTAR) 2021″, Selasa, 26 Oktober 2021.

Kegiatan ini mengusung tema “Refocusing Science and Technology in Engineering Innovation for Resilient of Covid-19 Recovery Toward Our Sustainable Development Goals”.

Ketua Panitia Prof. Drs. Sugiyanto, M.T., menyampaikan, konferensi internasional ICSTAR 2021 diadakan secara daring melalui video conference dan tatap muka di Hotel Golden Tulip, Bandalampung.

Konferensi yang telah memasuki tahun ketujuh penyelenggaraannya ini dibuka Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.

Dalam sambutannya, Prof. Asep mengatakan, konferensi ICSTAR 2021 menjadi wadah terobosan dalam transformasi keteknikan. Keterlibatan negara seperti Malaysia, Jepang, Singapura, Kanada, dan India, menunjukkan urgensi penyelenggaraan konferensi internasional ini.

Masih di kegiatan yang sama, Dekan FT Unila Prof. Drs. Ir. Suharno, M.S., M.Sc, Ph.D., IPU., ASEAN Eng., mengutarakan mengenai bidang keilmuan yang dicakup ICSTAR 2021.

Antara lain meliputi Teknik Fisika, Matematika Terapan, Teknik Geofisika, Teknologi Informasi dan Komputasi, Ilmu Material dan Kimia, Teknik Mesin dan Manufaktur, Teknik Kimia dan Industri, Teknik Elektro dan Telekomunikasi, serta Teknik Sipil dan Konstruksi.

Prof. Suharno berharap, keilmuan lintas bidang dapat mendorong terjadinya penelitian kolaboratif antarpeneliti.

“Yang kami ingin raih adalah rekognisi internasional terhadap kepakaran keteknikan Indonesia, khususnya di Unila dan hal tersebut telah kami buktikan berturut-turut selama tujuh tahun”, tambah Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D., Wakil Dekan Bidang Akademik FT Unila.

Acara yang dilaksanakan selama dua hari hingga 27 Oktober ini menghadirkan narasumber dari lima negara, termasuk Indonesia. Antusiasme peserta nampak dalam kegiatan ini. Setidaknya 60 peserta internasional turut berpartisipasi menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan.

Terdapat dua sesi pembicara, yang pertama dimoderasi Dr. Lukmanul Hakim, M.T., dengan tiga keynote speaker yakni Prof. Mohammad Badaruddin, Universitas Lampung, Indonesia, dengan judul “Metalic Biomass and Power Plant Corrosion and Prevention”.

Selanjutnya Prof. Andrivo Rusydi, National University of Singapore, NUS Singapura, dengan judul “Optics and Applied Physics”, dan Prof. S. Vaidyanathan, Vel Tech University, India, dengan judul “Computer and Electrical Engineering”.

Kemudian sesi pemaparan kedua dimoderasi Martinus, S.T., M.Sc., dengan dua keynote speaker yakni Prof. Takaaki Kato, Kitakyushu University, Jepang, dengan judul “Disasters Engineering and Risk Management” dan Dr. M.V. Reddy, Institute of Research Hydro-Quebe, Kanada. (*)