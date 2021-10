Toyota Alphard terbaru di Auto2000 Way Halim. Info Mobil, Harga Mobil Toyota Alphard Terbaru 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Toyota Alphard, siapa yang tak tahu dengan mobil MPV premium dari Toyota yang satu ini.

Berikut ini, info harga mobil Toyota Alphard Terbaru 2021, mobil premium dari Toyota yang menawarkan kenyamanan serta fitur mewah bagi pemiliknya.

Alphard adalah MPV Premium dari Toyota yang ditenagai dengan mesin 2GR-FKS, 6 Cylinders, V-type 24-valve, DOHC, Chain Drive with VVT-i.

Untuk tipe tertingginya yaitu tipe G dan X, ditenagai dengan mesin 2AR-FE, 4 Cylinders, in-line type 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th Reverse Final Drive FF-2 WD CVT 1,751 5,791 16-valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i.

Untuk tipe Q sistem transmisi menggunakan ​​8 Speed A/T, sedangkan untuk tipe G dan X menggunakan sistem transmisi CVT.

Menurut Rio, Marketing Executive Toyota Auto2000 Way Halim, Bandar Lampung, dari tampilan eksterior, mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur yang lebih modern, mewah, dan elegan.

Interior mobil Toyota Alphard terbaru kini hadir desain yang mewah dan juga kenyamanan maksimal bagi pemilik.

"Yang paling istimewa dari interior Toyota Alphard adalah kabin bagian tengahnya yang terasa seperti duduk di kabin pesawat," kata Rio.

"Fitur multimedianya juga sangat lengkap dan modern membuat penumpang pasti akan merasa sangat nyaman," imbuhnya.

Dengan sejumlah kelebihan tersebut, wajar saja jika harga mobil Toyota Alphard terbaru diberikan harga yang sesuai dengan kemewahannya.

Adapun harga mobil ini sendiri di Dealer Toyota Auto 2000 Way Halim dibanderol mulai Rp. 1,12 Milyar hingga Rp. 1,54 milyar tergantung tipenya.

Toyota Alphard 2.5 X A/T : Rp. 1,12 Milyar

Toyota Alphard 2.5 G A/T : Rp. 1,27 Milyar

Toyota Alphard 3.5 G A/T : Rp. 1,54 Milyar

Itulah info daftra harga mobil Toyota Alphard terbaru di dealer Toyota Auto 2000 Way Halim, Bandar Lampung.

( Tribunlampung.co.id / Hurri Agusto )