Info Rumah Terbaru, Diskon Granit di Mitra Bangunan Supermarket Lampung hingga 60 Persen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berikut ini info rumah untuk harga dan diskon bahan bangunan.

Tentu untuk membangun rumah impian yang indah salah satunya turut didukung dengan penggunaan granit pada lantai rumah.

Mitra Bangunan Supermarket Lampung menyediakan beragam jenis granit termasuk terkait ukuran, yang siap memanjakan konsumen dengan harga dan diskon spesial.

Asisten Manager Mitra Bangunan Supermarket Lampung Sabar mengatakan, ada diskon pembelian granit sampai dengan 60 persen.

"Diskon granit ukuran 80x80 up to 60 persen. Harga mulai Rp 161 ribuan per meter," bebernya kepada Tribunlampung.co.id, Rabu (27/10/2021).

Ada beragam merek yang tersedia diantaranya Essenza, JJ Gress, Luxury Home, Express, Levine, dan Shelton.

Pembeli bisa berkunjung dan berbelanja langsung kebutuhan bangunan lengkap termasuk keramik di supermarket yang berada di Jalan Raya Hajimena Nomor 88, Natar, Lampung Selatan ini.

Selain diskon granit, juga ada harga diskon untuk produk keramik.

"Aneka keramik diskon up to 30 persen. Salah satunya merek Spectrum yang harganya mulai Rp 38 ribu per dusnya," ujar dia.

Selain itu masih tersedia ragam pilihan dan tipe keramik lainnya.

