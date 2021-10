Jadwal Tottenham vs Man United, Newcastle vs Chelsea

Ilustrasi. Jadwal Liga Inggris Tottenham vs Man United dan Newcastle vs Chelsea.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Inggris pekan ke-10. Ada Tottenham vs Manchester United, Liverpool vs Brighton, Manchester City vs Crystal Palace, dan Newcastle vs Chelsea.

Namun, semua mata akan tertuju pada bigmatch Premier League pekan ini, yakni Tottenham Hotspur vs Manchester United, Sabtu (30/10/2021).

Dalam Jadwal Liga Inggris pekan ke-10 via live streaming TV online di Mola TV, duel Tottenham Hotspur vs Man United kick-off mulai pukul 22.30 WIB.

Pertandingan digelar di Stadion Olimpiade London, Minggu (24/10/2021) malam WIB.

Kedua tim baru saja mengalami kekalahan di pekan sebelumnya.

Tottenham Hotspur takluk 0-1 dari tuan rumah West Ham.

Baca juga: JADWAL Liga Inggris Aston Villa vs West Ham, The Villans Ingin Akhiri Kekalahan Beruntun

West Ham membobol gawang Tottenham melalui Michail Antonio.

Sementara Manchester United mengalami kekalahan telak dari Liverpool di Old Trafford, Minggu (24/10/2021).

Setan Merah menyerah 0-5.

Mohamed Salah mencetak tiga gol. Sementara dua gol lainnya disumbangkan Naby Keita dan Diogo Jota.