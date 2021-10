Polres Way Kanan Sediakan 1.200 Dosis Vaksin Sinovac

Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Suharjono meninjau vaksinasi Covid-19 di aula Kantor Kampung Datar Bancong, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Minggu (24/10/2021).

Dok Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kabag Ops Polres Way Kanan Kompol Suharjono meninjau vaksinasi Covid-19 di aula Kantor Kampung Datar Bancong, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Minggu (24/10/2021).

Suharjono menyampaikan, disediakan 1.200 dosis vaksin Sinovac dosis pertama untuk masyarakat umum.

Targetnya adalah warga usia 17 hingga lansia.

“Kami melaksanakan pengamanan dan monitoring dengan melibatkan personel Polsek Kasui bersama Koramil Kasui,” tuturnya.

Baca juga: Wakapolda Lampung Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pesisir Barat

Suharjono mengatakan, masih dijumpai warga yang kedapatan tidak menggunakan masker.

“Kita memberikan teguran dan himbauan untuk tetap menerapkan prokes,” katanya.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )