Kodim 0410/KBL Gelar Tes Samapta Usulkan Kenaikan Pangkat Periodik II Tahun 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Guna memenuhi persyaratan bagi prajurit TNI yang akan di usulkan kenaikan pangkat (UKP) Periode 1 April 2021.

Kodim 0410/KBL melaksanakan Tes Kesamaptaan di Lapangan Kompi B Yonif 143/TWEJ, beralamat Jln. Imam Bonjol, Kota Bandar Lampung, Senin (1/11/2021)

Sebelum melaksanakan Tes Kesegaran A dan B. Para Prajurit terlebih dahulu melaksanakan Tes kesehatan oleh Tim Kesehatan RS DKT 02.07.04 Bandar Lampung.

Setelah itu dilanjutkan melaksanakan Tes Kesegaran A yakni lari 12 Menit dilanjutkan melaksanakan Tes kesegaran B baik Pull up, Sit up, Lunges, Push up dan Satle run.

Di lokasi, Waka Jasdam II/Sriwijaya Letkol Inf Fisviyanto juga tampak hadir dalam rangka pengawasan kesegaran jasmani (Garjas) UKP periodik Prajurit Kodim 0410/KBL. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

"Untuk itu, jaga keselamatan dan kontrol diri selama melaksanakan tes garjas periodik ini. Karena para Prajurit lah yang lebih memahami kondisi fisik masing-masing," imbaunya.

Hadir dalam kegiatan antara lain, Perwira Staf Kodim 0410/KBL, Danramil Jajaran Kodim 0410/KBL, Tim Dukkes dr Intership Rumkit TK IV Denkesyah 02.04.03 Bandar Lampung dibawah pimpinan Letda Ckm I Made Banu Pati serta Pendukung dari Jasrem 043/Gatam.(*)