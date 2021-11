Wakapolres Way Kanan Tinjau Vaksinasi di Blambangan Umpu Lampung

ILUSTRASI - Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar di STIT AL-Hikmah Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Dokumen Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Senin (01/11/2021).

Selain Wakapolres, vaksinasi dihadiri Kabag Ops Kompol Suharjono, Kasat Lantas AKP Zainal Abidin, Kasat Sabhara Iptu Dewa Gede Anom, KA Puskesmas Blambangan Umpu, personil Babinsa Kodim 0427 Way Kanan dan Karang Taruna Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Wakapolres Eviter Siallagan menyampaikan vaksinasi ini sebagai upaya mendukung progam pemerintah untuk mewujudkan Herd Immunity di tengah masyarakat.

Baca juga: Wakapolda Lampung Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Pesisir Barat

Ia menambahkan, kegiatan vaksinasi Dosis 2 ditujukan untuk masyarakat Kecamatan Blambangan Umpu, dengan menargetkan 450 dosis, tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat dengan 5M.

Wakapolres menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga atas antusiasmenya yang begitu tinggi dalam mengikuti vaksinasi dosis 2.

"Mari kita semua sukseskan program percepatan vaksinasi Sehingga kita semua segera bisa keluar dari Pandemi Covid19 ini," kata Wakapolres. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )