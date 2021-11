Info Mobil, Simulasi Kredit Mobil Wuling Cortez 2021, DP Mulai Rp 98 Jutaan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wuling Cortez merupakan mobil berjenis MPV dari wuling yang dipasarkan di indonesia dalam pilihan mesin bensin.

Untuk memiliki mobil ini, anda dapat melakukan pembelian baik secara cash ataupun kredit di semua dealer Wuling.

Berbekal mesin 1.500cc dengan tambahan kekuatan turbocharge diklaim menjadi daya tarik utama Wuling Cortez.

Spesifikasi mobil Wuling Cortez sendiri terbilang cukup kompetitif untuk bersaing dengan MPV lain di kelasnya.

Adapun untuk masalah transmisi, Wuling Cortez sendiri tersedia dalam dua pilihan yakni manual 6-percepatan dan Continously Variable Transmission (CVT),"

Adapun pilihan varian Wuling Cortez antara lain, S T MT, S T CVT, S T LUX+CVT, C T MT, C T LUX CVT, C T LUX+CVT, L T LUX+CVT.

Masalah harga, Wuling Cortez sendiri terbilang cukup kompetifit dan mampu bersaing dengan MPV lain di kelasnya.

Di dealer Wuling PT Arista Jaya Lestari, Rajabasa, Bandar Lampung, mobil ini dibanderol mulai Rp 248 juta-Rp 335 jutaan tergantung variannya.

Menurut Tia, Sales Counter dari dealer Wuling PT Arista Jaya Lestari, Wuling Cortez juga bisa didapatkan secara kredit.

PT Arista Jaya Lestari, selaku dealer resmi Mobil wuling di Lampung juga sudah bekerjasama dengan berbagai perusahaan leasing untuk memudahkan customer.

