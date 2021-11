PT Tunas Dwipa Matra Gelar Touring All New CB150R StreetFire Bersama Hosfel dan AMHL

PT Tunas Dwipa Matra selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Lampung menggelar 'Touring Laki All New CB150 StreetFire' pada Sabtu (30/10/2021). Acara ini diikuti oleh para komunitas dan blogger untuk menjajal sendiri nikmatnya mengendari All New CB150 StreetFire.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - PT Tunas Dwipa Matra selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Lampung menggelar 'Touring Laki All New CB150 StreetFire' pada Sabtu (30/10/2021). Acara ini diikuti oleh para komunitas dan blogger untuk menjajal sendiri nikmatnya mengendari All New CB150 StreetFire.

Mengambil start dari TDM Pramuka, peserta berjumlah 20 rider datang dari perwakilan Asosiasi Motor Honda Lampung (AMHL), komunitas Honda Street Fire Lampung (HOSFEL), Blogger Andy Qiting dan sekaligus Ketum AMHL melewati rute Touring TDM Pramuka - Tarahan - Teku Umar - Sultan Agung dan Finish di Tokopie Leipe.

Pemilihan rute juga berdasarkan pertimbangan demi memaksimalkan uji kemampuan sebenarnya All New CB150R Streetfire. Selain gagah pada segi tampilan, produk terbaru ini juga mengadopsi fork depan upside down serta taperred handlebar untuk menambah kenyamanan berkendara harian dan jarak jauh sekalipun.

Sepanjang perjalanan, peserta selalu mengedepankan keselamatan berkendara (safety riding) dengan menggunakan perlengkapan komplet seperti helm, jacket, sepatu, dan mematuhi peraturan lalu lintas guna menjaga ketertiban dan kenyamanan.

Selain itu, mereka juga ikut mengkampanyekan #Cari_Aman melalui cara berkendara yang baik dan benar.

Selain memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dengan All New CB150R StreetFire kali ini, kegiatan diisi dengan beragam aktivitas bermanfaat dan tentunya seru. Seperti pengenalan produk (product knowledge) dan Quiziz di sesi akhir acara.

Selama kegiatan berlangsung peserta juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan patuh menggunakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sepanjang Touring Laki berlangsung.

"Kegiatan ini menjadi wadah bersilturahim yang paling dinanti para bikers komunitas Streetfire di masa pandemic sekaligus untuk memberikan kesempatan bagi komunitas untuk menjajal langsung performa Honda All New CB150R Streetfire," kata Rusli Mantaring Selaku Manager Promotion TDM

All New Honda CB150R Streetfire yang selalu menjadi pamacu semangat Satu Hati bagi Honda untuk terus berinovasi guna menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 2012, CB150R Streetfire telah diterima dengan baik oleh masyarakat berkat desainnya yang agresif serta performanya yang menggabungkan sensasi berkendara bertenaga dan juga kenyamanan saat melintasi jalan perkotaan.(*)