Percepatan Penanganan, Koramil 410-01/Panjang Imbau Warga untuk Vaksinasi Covid di Lokasi Terdekat

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bertempat di PT Mangga Raya Makmur Jln. Pangeran Tirtayasa, Campang Raya, Rabu (3/11/2021). Koramil 410-01/Panjang Kodim 0410/KBL menggelar serbuan Vaksinasi Covid-19 tahap 1 dan 2 bagi masyarakat.

Vaksinasi kali ini, Koramil 410-01/Panjang bekerjasama dengan PT Mangga Raya Makmur. Melalui metode out of the Box, setidaknya 100 orang warga masyarakat tertarik untuk melaksanakan suntik Vaksin pada saat itu.

Penyelenggaraan Vaksinasi dengan metode Out of the Box (diluar kebiasaan) merupakan inisiasi Danramil 410-01/Panjang, Mayor Kav Perri Pujarama SH, untuk mendukung percepatan Vaksinasi nasional.

"Melalui metode ini, kami dari Koramil Panjang bersama PT Mangga Raya Makmur mempromosikan Vaksin dipinggir jalan raya tersebut dan mempersilahkan warga yang melintas untuk sejenak melihat langsung proses suntik Vaksin Covid-19 yang kami gelar. Selanjutnya, kami persilahkan bagi mereka yang mau dan belum di vaksin untuk melaksanakan suntik vaksin," jelas Danramil.

Menurut Danramil, hal ini sekaligus meyakini bahwa sebenarnya masih banyak warga yang belum melaksanakan suntik vaksin dikarenakan kesibukan, pekerjaan dan lain hal sehingga mereka belum sempat untuk melaksanakan vaksinasi.

"Tentunya ini berkat kemitraan yang baik dengan pimpinan PT Mangga Raya Makmur Bapak Panji yang telah bersedia dan sukarela meyiapkan tempat usahanya untuk kegiatan kemanusiaan yaitu Vaksinasi. Alhamdulillah sebanyak 100 orang warga mau melaksanakan suntik Vaksin pada hari ini," pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Bapak Panji selaku Direktur PT Mangga Raya Makmur sangat mendukung kegiatan vaksinasi ini. "Sebagai warga negara yang baik dan selaku Mitra Koramil 410-01/Panjang, kami akan selalu mendukung dan bahkan siap memfasilitasi segala kegiatan TNI apalagi ini merupakan kegiatan kemanusiaan guna pencapaian herd immuity," ujarnya.

Sementara Irwan (38) salah satu pengendara roda empat yang ikut divaksin mengaku senang dengan cara unik ini. Menurutnya, ia telah melaksanakan suntik Vaksin tahap pertama dan belum sempat melaksanakan suntik yang kedua karena sibuk pekerjaan.

"Alhamdulillah, hari ini saya telah melaksanakan vaksinasi yang kedua kalinya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, hal ini benar-benar sangat memberi kemudahan bagi saya khususnya untuk mendapatkan pelayanan vaksin," ucapnya.(*)