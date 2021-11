Ilustrasi. Tempat Wisata di Bandung, The Harvest Dago Tempat Bagi Cake Lovers Memanjakan Lidah.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi Anda yang sedang menikmati liburan di Kota Bandung, mendatangi The Harvest Dago bisa menjadi pilihan.

Bagi Anda pencinta kue, The Harvest Dago menjadi tempat yang tepat. Karena Anda akan menemukan berbagai bentuk kue menarik dan cantik.

Terletak di pusat Dago, Bandung. Anda akan bisa menikmati berbagai kue cantik sambil merasakan sejuknya Kota Bandung.

The Harvest Dago juga memastikan telah melaksanakan aturan protokol kesehatan agar pengunjung yang datang merasa nyaman.

"Selain itu karena berlokasi di jantung Kota Bandung, The Harvest new concept store dapat menjadi tempat singgah istirahat bagi wisatawan."

"Namun tentunya, The Harvest Dago ini tetap memperhatikan serta mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku saat ini," ujar Edison Manalu melansir dari jabar.tribunnews.com.

Edison Manalu selaki CEO The Harvest Dago mengatakan, alasannya merubah konsep The Harvest Dago yang menghadirkan beberapa menu.

Menu tersebut berupa menu all-day breakfast, main course dan berbagai jenis pastry seperti macaron, roti dan lainnya.

“Dengan konsep tampilan baru serta rangkaian produk yang lebih beragam, kami berharap memberi pengalaman baru bagi Cake Lovers di Bandung,” ujar Edison.

Head of Marketing The Harvest Dago, Januar Robin Stanley mengatakan bahwa The Harvest Dago juga menyiapkan meunya di aplikasi ojek online.

Pembeli yang ingin menikmati menu di The Harvest Dago tak perlu khawatir jika tidak ingin pergi dari rumah karena dapat memesannya secara daring.

"Selain menawarkan berbagai menu baru yang menarik untuk dicoba, The Harvest pun memberikan berbagai penawaran menarik," katanya.

The Harvest yang berdiri sejak 200 silam dan dikenal sebagai pionir di bidang pastru & bakery di Indonesia kini memiliki 58 store di seluruh Indonesia berusaha untuk menyajikan pengalaman terbaik bagi pelanggannya.

The Harvest Dago berada di Jl. Ir. H. Juanda No.15, Tamansari, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.

The Harvest Dago buka setiap hari pada pukul 08.00 WIB sampai 22.0 WIB. ( Tribunlampung.co.id / Reni Ravita )