Jadwal Liga Champions Matchday Ke-5 Liverpool vs FC Porto, The Reds tanpa Beban

Ilustrasi. Jadwal Liga Champions Liverpool vs FC Porto.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Laga Liverpool vs FC Porto dipanggungkan dalam Liga Champions matchday kelima.

Pertandingan Liverpool vs Porto digelar di Anfiled, Kamis 25 November 2021, pukul 03.00 WIB.

The Reds tak lagi memiliki beban alias nothing to lose menghadapi laga ini.

Pasalnya, dengan dua laga tersisa di Grup B, poin Liverpool tak lagi bisa lagi dikejar para pesaingnya.

Baca juga: HASIL Liga Champions, Liverpool dan Ajax Susul Muenchen dan Juventus ke 16 Besar

Skuad Juergen Klopp dipastikan mengunci tiket babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 pasca menang atas Atletico Madrid 2-0 di Anfield, Kamis (4/11/2021) dini hari WIB.

Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Diogo Jota (13') dan Sadio Mane (21').

Berkat hasil ini, Liverpool kokoh di puncak klasemen Grup B dengan raihan 12 poin dari empat laga.

Klopp senang dengan kemenangan atas Atletico Madrid.

Ia mengaku sebenarnya 'benci' mengganti Sadio Mane dalam laga itu.

Klopp memutuskan mengeluarkan pemain Senegal itu karena mendapatkan kartu kuning.